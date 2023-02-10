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Nippon Steel’in net kârı ve satışları Nisan-Aralık döneminde arttı

Cuma, 10 Şubat 2023 11:30:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına yönelik mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde, Nippon Steel bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 artışla 548,45 milyar JPY (4,2 milyar $) net kâr kaydederken, şirketin net satışları geçtiğimiz mali yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 4,94 trilyon JPY seviyesine kıyasla %20,6 artışla 5,96 trilyon JPY (45,62 milyar $) seviyesinde yer aldı.

 Öte yandan, Nippon Steel bu mali yılın ilk dokuz ayında yıllık %14,2 düşüşle 25,63 milyon mt ham çelik üretirken, şirketin çelik sevkiyatları yıllık %13,1 düşüşle 23,67 milyon mt oldu.

Şirket ham çelik üretiminin mevcut mali yılın ikinci yarısında ve tamamında sırasıyla 17,2 milyon mt ve 34,2 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Buna ek olarak, Nippon Steel mali yılın tamamına yönelik kâr tahminini 670 milyar JPY seviyesinde tuttu.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Nippon Steel 

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