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Nippon Steel’in net kârı ve satışları 2022-23 mali yılının birinci çeyreğinde arttı

Perşembe, 04 Ağustos 2022 15:15:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2022-23 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Nippon Steel, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 172,31 milyar JPY net kâra kıyasla 244,14 milyar JPY (1,82 milyar $) net kâr bildirirken, şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,50 trilyon JPY net satışa göre %27,6 artış göstererek 1,92 trilyon JPY (14,33 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın birinci çeyreğinde Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %14,6 düşüşle 8,69 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %10,9 düşüşle 8,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirket ham çelik üretiminin yılın hem ilk hem de ikinci yarısında yaklaşık 17,50 milyon mt olmasını bekliyor.

Nippon Steel yılın birinci çeyreğinde 300 milyar JPY, yılın tamamında ise 600 milyar JPY kâr kaydedeceğini tahmin ediyor.


Etiketler: Ham Çelik Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Nippon Steel 

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