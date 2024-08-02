Nippon Steel’in net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte düşüş kaydetti

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2024-25 mali yılının 30 Haziran tarihinde sona eren birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, bir önceki mali yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 188,48 milyar JPY seviyesine kıyasla 167,02 milyar JPY (1,12 milyar $) seviyesine gerilerken net satış geliri de yıllık %0,4 düşerek 2,19 trilyon JPY (14,72 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Nippon Steel’in faaliyet kârı yıllık %4,7 düşüşle 236,98 milyar JPY (1,59 milyar $) seviyesinde yer aldı.

2024-25 mali yılının ilk üç ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 10,14 milyon mt ve çelik satışları da yıllık %0,7 düşüşle 8,01 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Nippon Steel, ham çelik üretiminin mevcut mali yılın ilk ve ikinci yarısında sırasıyla yaklaşık 20,30 milyon mt ve yaklaşık 19,80 milyon mt seviyelerinde yer almasını bekliyor.

Ayrıca satış gelirinin ilk yarıda 4,4 trilyon JPY ve mali yılın tamamında ise 8,8 trilyon JPY seviyelerinde yer alacağını tahmin ediyor.