Nippon Steel mali yılın tamamı için gelir ve ham çelik üretim beklentisini düşürdü

Perşembe, 03 Şubat 2022 16:17:45 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 2021-22 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Nippon Steel bir önceki mali yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 116,48 milyar JPY net zarara kıyasla 528,83 milyar JPY (5,60 milyar $) net kâr bildirirken, şirketin net satışları bir önceki mali yılın aynı döneminde kaydedilen 3,45 trilyon JPY’ye kıyasla %43,3 artış göstererek 4,94 trilyon JPY (43,04 milyar $) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan yılın üçüncü çeyreğinde Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %13,8 artışla 9,64 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %12,9 artışla 8,96 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket ham çelik üretiminin, bir önceki tahmininde kaydedilen sırasıyla 19,50 milyon mt ve 39,70 milyon mt’a kıyasla yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 18,60 milyon mt’a ve yılın tamamında 38,80 milyon mt’a düşmesini bekliyor.

Nippon Steel 2021-22 mali yılında kârının 520 milyar JPY’ye çıkacağını ve gelirinin 6,60 trilyon JPY seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor. Şirketin bir önceki açıklamasında gelirinin 6,70 trilyon JPY olması bekleniyordu.