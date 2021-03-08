Nippon Steel yeşil bir gelecek için üretim kapasitesini 2025 yılına kadar %20 azaltacak

Pazartesi, 08 Mart 2021 17:24:07 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, şirketin yeni beş yıllık planı kapsamında, ülkenin 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretme hedefine yardımcı olmak amacıyla ve azalan yerel talep nedeniyle yüksek fırınlarını kapatarak ham çelik üretim kapasitesini %20 azaltacağını açıkladı. Şirket, Kansai Works’te bulunan yüksek fırınını planlanandan bir yıl önce olmak üzere 2021 yılının ilk yarısında, East Nippon Works’te bulunan bir diğer yüksek fırınını ise 2024 yılının sonunda kapatmayı planlıyor.

Yüksek fırınların kapatılması ve yeşil teknolojilerle ilgili daha önce alınan önlemler 10.000’den fazla çalışanı etkileyecek. İş gücü 2025 yılına kadar azaltılacak.

Şirketin yeni beş yıllık planı, 2,4 trilyon JPY (22,12 milyar $) sermaye harcaması gerektiriyor. Nippon Steel ayrıca Hindistan’daki faaliyetlerini genişletmek ve diğer ülkelerde çelik tesisleri satın almak için 600 milyar JPY (5,5 milyar $) harcayacak.

Şirket ayrıca 2030 yılına kadar faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımını %30 azaltmayı hedefliyor. Şirketin açıklamasına göre, yüksek fırın hidrojen azaltma yönteminin gerçekleştirilmesi için gerekecek yaklaşık 500 milyar JPY (4,60 milyar $) araştırma ve geliştirme harcamasının yanı sıra 4-5 trilyon JPY tutarında tesis yatırımı gerekli olacak. Ayrıca ham çelik üretim maliyetinin 2050 yılı itibarıyla en iyi senaryoda bile mevcut maliyetlerin iki katından fazla olması mümkün.