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Nippon Steel yeni orta ve uzun vadeli planını açıkladı

Salı, 14 Aralık 2021 14:07:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 97. dönem ara raporunda Japonya’nın endüstriyel rekabet gücüne katkıda bulunmak için yeni orta ve uzun vadeli yönetim planını açıkladı.

Şirketin planı, 2025 yılına kadar tamamlamak üzere yerel çelik birimini yeniden yapılandırmak ve grup yönetimini güçlendirmek, denizaşırı işletmelerini genişletmek için küresel bir strateji teşvik etmek, sıfır karbonlu çelik geliştirmek ve dijital dönüşüm stratejileri oluşturmak olmak üzere dört başlıca stratejiden oluşuyor.

Şirket, yüksek fırın sayısını 15’ten 10’a düşüreceğini belirtti. Denizaşırı işletmeleriyle ilgili olarak, Nippon Steel, ikinci bir çelik tesisinin inşası da dahil olmak üzere ArcelorMittal Nippon Steel’in kapasitesini genişletmeyi planlıyor. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket küresel ham çelik kapasitesini mevcut 70 milyon mt’dan 100 milyon mt’a çıkarmak için özellikle ASEAN ülkelerinde olmak üzere Asya’da entegre bir çelik tesisi satın almayı planlıyor. Ayrıca Nippon Steel, 2030 yılında karbon salımını 2013’e kıyasla %30 azaltmayı ve 2050 yılında karbonsuz üretim yapmayı hedefliyor.

Öte yandan şirket, 2021-22 mali yılında kârının 800 milyar JPY’ye yükselmesini beklediğini belirtti.


Etiketler: Japonya  Nippon Steel  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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