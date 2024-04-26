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Nippon Steel rüzgâr santrallerinde yeşil çelik kullanımını teşvik edecek

Cuma, 26 Nisan 2024 10:41:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, NSCarbolex™ Neutral markası altında ürettiği yeşil çeliği ülkedeki rüzgâr santrali projelerindeki türbin kulelerinde kullanımını ortak bir şekilde teşvik etmek üzere Alman mühendislik şirketi Siemens Gamesa Renewable Energy ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

NSCarbolex™ Neutral, Nippon Steel’in sera gazı emisyonunu azaltma stratejisinin bir parçası olarak 2023 yılının ilk yarısında piyasaya sürüldü. Şirket, “Rüzgâr santrali sektörüne yüksek kaliteli çelik ürünlerinin istikrarlı tedarikini sağlayarak yenilenebilir enerjinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz,” dedi.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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