Japon çelik sektöründen AB'nin Sanayi Hızlandırıcı Yasa teklifinde değişiklik çağrısı

Japon çelik sektörü düşük karbonlu çelik ve AB menşei şartlarının Japonya'nın ihracatını kısıtlayabileceği ve Avrupalı üreticilere yönelik tedarik zincirlerini aksatabileceği uyarısında bulunarak Avrupa Birliği'ne önerilen Sanayi Hızlandırıcı Yasa'da değişiklik yapma çağrısında bulundu.

Japonya Demir Çelik Federasyonu'nun da aralarında bulunduğu beş Japon çelik birliği, 10 Kasım tarihli ortak açıklamalarında Japon ürünlerine eşit muamele uygulanmasını ve Japonya'nın yeşil çelik ürünlerinin düşük karbonlu çelik olarak kabul edilmesini sağlayacak kriterler belirlenmesini talep etti.

Önerilen şartlar pazara erişim konusunda endişe yaratıyor

Açıklamaya göre Avrupa Komisyonu'nun 2026'nın Mart ayında yayımladığı taslak, hedeflenen sektörlerde düşük karbonlu ve AB menşeli ürünlerin kullanımına ilişkin asgari şartlar getiriyor. Bunlar arasında kullanılan çeliğin en az %25'inin düşük karbonlu olması şartı da yer alıyor. Avrupa Parlamentosu'nun Eylül ayında yayımladığı taslak raporda ise zorunlu düşük karbonlu çelik kullanım payının 2029'da %25'ten 2036'da %50'ye çıkarılması önerilmişti. Ayrıca kullanılan çeliğin AB menşeli olması şartı getirildi. Bu kapsamda çeliğin AB'de ergitilip dökülmesi ve kullanılan hammaddenin en az %75'inin AB içinden tedarik edilmesi öngörülüyor.

Doğrudan ve dolaylı çelik ihracatı risk altında

Sektör temsilcileri, düzenlemenin Japonya'nın AB'ye yıllık yaklaşık 700.000 mt doğrudan çelik ihracatının yanı sıra otomobil, sanayi makineleri ve elektrikli makineler aracılığıyla gerçekleştirdiği yaklaşık 1,7 milyon mt dolaylı çelik ihracatını da etkileyebileceği uyarısında bulundu. Birlikler kısıtlamaların Japon çelik üreticilerinin üretim ve gelirlerini olumsuz etkileyebileceğini, aynı zamanda Avrupalı müşterilere yönelik tedariki aksatabileceğini ifade etti.

Yasa ve çelik kotaları için eş zamanlı müzakere çağrısı

Birlikler ayrıca yasanın Japonya'nın kotalara ilişkin devam eden müzakerelerini sekteye uğratabileceği uyarısında bulundu. Açıklamaya göre AB'nin Temmuz ayında çelik koruma önlemlerinin yerine getirdiği düzenleme kota tonajlarının azaltırken, vergi oranını %50'ye yükseltti.

Birlikler, yasanın Japon çeliğinin pazara erişimini engellemesi halinde kota tahsis edilmesinin sınırlı fayda sağlayacağını vurguladı. Bu doğrultuda AB kurumlarından Japonya'yı benzer değerleri paylaşan bir ortak olarak tanımalarını ve teklifi değiştirmelerini isterken Japon hükümetine de yasa için yapılan müzakereleri kota görüşmeleriyle birlikte yürütme çağrısında bulundu.