Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatları 2026'nın Ağustos ayında aylık %14,1 geriledi

Japon Demir Çelik Federasyonu (JISF) verilerine göre Japonya'nın sıcak sac ve levha sevkiyatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %14,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 602.929 mt'a kıyasla %4,6 artışla 630.691 mt seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu sevkiyatın %71'i iç piyasaya, kalan %29'u ise ihracat piyasalarına yapıldı. Ağustos ayında ülkenin sıcak sac ve levha üretimi ise aylık %2,3 düşüş ve yıllık %3,1 artışla 653.178 mt oldu.

Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin sıcak şerit sevkiyatı aylık %6,6 ve yıllık %10 düşüşle 1,16 milyon mt seviyesinde yer alırken, sevkiyatın %19,8'i iç piyasaya, %80,2'si ise ihracat piyasalarına yapıldı. Aynı ayda ülkenin sıcak şerit üretimi aylık %4,2 ve yıllık %5,6 düşüşle 1,20 milyon mt seviyesinde kaydedildi.