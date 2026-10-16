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Japonya'nın ham çelik talebinin 2026'nın Ekim-Aralık döneminde %2,3 artması bekleniyor

Cuma, 16 Ekim 2026 13:59:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın (METI) yayımladığı son tahminlere göre ülkenin ham çelik talebinin 2026 yılının Ekim-Aralık döneminde yıllık %2,3 ve önceki çeyreğe kıyasla %2,9 artarak 20,67 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor.

İç tüketim ve ihracatı kapsayan nihai çelik talebinin ise yıllık bazda değişmeyerek ve çeyreklik bazda %1,8 artarak 18,49 milyon mt seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

İç talepteki artışın ihracattaki düşüşü dengelemesi bekleniyor

Yurt içi nihai mamul talebinin yıllık %1,2 artışla 12,38 milyon mt seviyesine yükselmesi, ihracatın ise %2,4 düşüşle 6,11 milyon mt seviyesine gerilemesi bekleniyor. METI, dış pazarlardaki korumacı önlemler ve Çin'in yüksek seviyelerde seyreden çelik ihracatı nedeniyle Japon ihracatçılar açısından zorlu koşulların devam edeceğini belirtti.

Alaşımsız çelik ürünlerine yönelik toplam talebin yıllık %0,9 düşüşle 14,54 milyon mt, vasıflı çelik talebinin ise %3,4 artışla 3,94 milyon mt seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İşgücü sıkıntısı ve yüksek maliyetlere rağmen inşaat talebi toparlanıyor

METI, işgücü sıkıntısı ve artan malzeme maliyetlerinin inşaat faaliyetlerini baskılamaya devam ettiğini belirtti. Altyapı inşaatlarında kamu yatırımlarına ayrılan bütçeler önceki mali yılda olduğu gibi yüksek seviyelerini korusa da yükselen inşaat maliyetleri nedeniyle çelik talebinin yıllık bazda büyük ölçüde yatay seyretmesi bekleniyor.

Bina inşaatlarında da durgunluk sürerken bazı bölgelerde ve alt sektörlerde görülen hareketliliğin çelik talebindeki artışı destekleyeceği öngörülüyor. Buna bağlı olarak inşaat sektörünün yerel alaşımsız çelik tüketiminin yıllık %2,3 artarak 3,79 milyon mt seviyesine ulaşması, bina inşaatlarına yönelik tüketimin ise %3,6 yükselmesi bekleniyor.

Otomotiv talebi dirençli seyrederken, sanayi makinelerinde kademeli toparlanma sürüyor

İmalat sektöründe otomotiv faaliyetlerinin dirençli seyrini koruyacağını öngören METI, bu alandaki çelik talebinin yıllık bazda büyük ölçüde yatay kalmasını bekliyor. Sanayi makinelerinde devam eden kademeli toparlanmanın ise tüketimde sınırlı bir artışı destekleyeceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte imalat sektörünün toplam alaşımsız çelik tüketiminin yıllık %1,1 düşüşle 5,68 milyon mt seviyesine gerilemesi bekleniyor. Gemi inşa sektöründeki talebin %9,8 azalacağı, otomotiv ve sanayi makineleri sektörlerindeki talebin ise sırasıyla %0,3 ve %1 artacağı öngörülüyor.

Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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