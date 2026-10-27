Tokyo Steel'in net kârı artan satışlara rağmen 2026'nın Nisan-Eylül döneminde %47,7 düştü

Japon çelik üreticisi Tokyo Steel, 30 Eylül 2026 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide olmayan mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık %12,3 artışla 150,42 milyar JPY (958,35 milyon $) seviyesine yükselmesine rağmen net kârı yıllık %47,7 düşüşle 2,39 milyar JPY (15,22 milyon $) oldu.

Şirket faaliyet zararı kaydetti

Tokyo Steel, önceki yılın aynı döneminde kaydettiği 6,05 milyar JPY (38,51 milyon $) faaliyet kârına karşılık söz konusu dönemde 3,54 milyar JPY (22,57 milyon $) faaliyet zararı açıkladı. Bununla birlikte yatırım amaçlı menkul kıymetlerin ve duran varlıkların satışından elde edilen kazançlar net kârı destekledi.

Şirket ürün satış fiyatlarının beklentiler doğrultusunda yükselmesi ve hurda alım maliyetlerinin öngörülen seviyelerin altında kalması sayesinde Temmuz-Eylül dönemindeki faaliyet performansının beklentileri aştığını belirtti.

Çelik üretimi ve ihracatı arttı

Altı aylık dönemde şirketin ham çelik üretimi yıllık %7,1 artışla 1,61 milyon mt, haddelenmiş çelik üretimi ise %8,9 artışla 1,49 milyon mt seviyesine ulaştı. Çelik ürünleri satışları yıllık %7,9 artarak 1,47 milyon mt olurken, bu hacme dahil olan ihracat %33,7 artışla 266.000 mt seviyesinde gerçekleşti.

Mali yılın tamamında faaliyet kârı bekleniyor

Tokyo Steel, 31 Mart 2027 tarihinde sona erecek mali yıla ilişkin son tahminlerini koruyarak satış gelirlerinin 326 milyar JPY (2,08 milyar $), faaliyet kârının 1 milyar JPY (6,37 milyon $) ve net kârının 7 milyar JPY (44,60 milyon $) seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Şirket, fiyat düzenlemelerinin sevkiyat fiyatlarına kademeli olarak yansımasının ve ilave maliyet azaltma çalışmalarının mali yılın tamamında yeniden faaliyet kârı elde edilmesini desteklemesini bekliyor.