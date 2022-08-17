Nippon Steel Nagoya tesisindeki 3 No’lu yüksek fırını Ağustos sonunda yeniden devreye alacak

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 10:16:34 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation Nagoya tesisinde bulunan 3 No’lu yüksek fırını Ağustos ayının sonunda yeniden devreye almaya karar verdiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Ocak ayının sonunda başlayan yenileme çalışmalarının ardından bu yıl Haziran ayında fırındaki faaliyetlerine yeniden başlamayı planlıyordu. Ancak Ukrayna’daki savaş ve Çin’de uygulanan karantina önlemleri tedarik zincirindeki problemlerin devam etmesine, çelik talebinin düşmesine ve dolayısıyla fırının yeniden devreye alınma tarihinin ertelenmesine neden oldu.

Şirket küresel ve yerel çelik talebindeki değişikliklere yanıt vermeye devam edeceğini belirtti.