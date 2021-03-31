Nippon Steel karbonsuzlaştırma için büyük ölçekli elektrik ark ocağı geliştirecek

Çarşamba, 31 Mart 2021 17:10:33 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, karbonsuzlaştırmayı hedefleyen “Carbon Neutral Vision 2050” projesinin bir parçası olarak büyük ölçekli bir elektrik ark ocağı geliştirmeyi ve önümüzdeki yıllarda çelik üretiminde hidrojen kullanımını artırmayı planladığını açıkladı. Şirket, karbon içermeyen elektrikle çalışacak elektrik ark ocağı için hammadde olarak hurda ve doğrudan indirgenmiş demir kullanımını birleştirerek, 2030 yılında karbon salımını 2013 yılında kaydedilen seviyelere göre %30 oranında azaltmayı hedefliyor.

Nippon Steel, Hirohata tesisinde 2022 yılının ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanan elektrik ark ocağını inşa etmek için yatırım yapıyor. Elektrik ark ocağı, mevcut yüksek fırınlarından birinin yerine geçecek. Nippon Steel, 10 yüksek fırınındaki yıllık üretim kapasitesini 2025 yılının Nisan ayına kadar 40 milyon mt azaltmayı planlıyor.

Şirket ayrıca 2050 yılından önce doğrudan hidrojenle indirgenmiş çelik üretim sürecinin gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre, ABD, Alabama'da bulunan Nippon Steel Corporation ve ArcelorMittal’in ortaklığı AM/NS Calvert, Nippon Steel’in karbonsuzlaştırma planları çerçevesinde 2023 yılının ilk yarısında yeni bir elektrik ark ocağı devreye almayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Nippon Steel ülkenin 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretme hedefine yardımcı olmak amacıyla yüksek fırınlarını kapatacağını açıklamıştı.