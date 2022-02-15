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Nippon Steel karbon salımını azaltmak için deepC Store Limited ile anlaşma imzaladı

Salı, 15 Şubat 2022 15:07:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation Avustralya merkezli deepC Store Limited ile sıvılaştırılmış karbonun yakalanması ve deepC Store’un deniz üstü Karbon Yakalama ve Depolama merkezi projesine (CStore1) taşınması için ortaklık anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla deepC Store’un CStore1 için bir tedarik kaynağı olarak Nippon Steel’den yıllık 1-5 milyon mt sıvılaştırılmış karbon yakalaması ve taşıması için ticari fizibilite değerlendirilecek.

Nippon Steel Corporation’ın Genel Müdürü Hideo Suzuki, “2050 yılında karbonsuz üretim hedefine ulaşmak için çeşitli girişimleri aktif olarak sürdürürken, karbon yakalama ve depolama bu amacı gerçekleştirmeye yönelik temel yöntemlerimizden biri,” dedi.

Add Energy Group, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, JX Nippon Oil and Gas Exploration Corporation, Kyushu Electric Power, Mitsui O.S.K. Lines, Osaka Gas, Osaka Gas Australia, Technip Energies ve Toho Gas, deepC Store’un mevcut ortakları arasında yer alıyor.


Etiketler: Japonya  Nippon Steel  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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