Nippon Steel karbon salımını %33 düşürmeyi başardı

Cuma, 16 Şubat 2024 14:11:27 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Japonya merkezli çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, bir ay süren denemelerde yüksek fırınına başarıyla hidrojen kullanarak karbon salımını %33 düşürmeyi başardı. Yüksek fırınlarda koklaşabilir taş kömürü yerine mümkün olduğunca çok hidrojen kullanılmasını hedefleyen söz konusu teknoloji, ‘Super COURSE50’ olarak adlandırılıyor. Bu yenilik, sürdürülebilir çelik üretimi ve daha yeşil bir gelecek bakımından çok önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Japon üretici, üç yenilikçi teknoloji kullanarak 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı planlıyor. Şirket, söz konusu teknolojilerin yüksek fırınlarda indirgeyici madde olarak hidrojen kullanımı, büyük ebatlı elektrik ark ocaklarında yüksek kalite çelik üretimi ve doğrudan demir indirgeme sürecinde hidrojen kullanımı olduğunu söylüyor. Nippon bu hedefi doğrultusunda Super COURSE50 teknolojisini 2026 yılında Kimitsu tesisinde kullanmayı da düşünüyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hint çelik üreticisi Tata Steel, İsveç merkezli H2 Green Steel, ABD’li Cleveland-Cliffs, SSAB ve Salzgitter de dahil olmak üzere pek çok küresel oyuncu benzer projeleri hayata geçirmeye başladı.