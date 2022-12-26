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Nippon Steel karbon emisyonunu azaltmak için indirgenmiş demir üretmeyi planlıyor

Pazartesi, 26 Aralık 2022 10:33:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, artan yeşil çelik talebini karşılamak ve karbon emisyonunu azaltmak için hidrojen kullanarak düşük karbonlu hammaddeler üretmeyi planlıyor.

Buna göre şirket indirgenmiş demir üretmeyi hedeflerken, koklaşabilir taş kömürü madenlerine yatırım yapmaya ve çelik üretimi için koklaşabilir taş kömürü temin etmeye devam edecek.

Şu anda indirgenmiş demir üretiminde doğal gaz kullanılıyor olsa da çelik üreticileri karbonsuz çelik üretimi hedefleri doğrultusunda indirgenmiş demir üretiminde hidrojen kullanımını araştırıyorlar.


Etiketler: Japonya Uzak Doğu Çelik Üretimi Nippon Steel 

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