Nippon Steel ikinci yarıda talepte toparlanma bekliyor

Cuma, 06 Kasım 2020 15:50:36 (GMT+3) | İstanbul

Dünyanın ikinci büyük çelik üreticisi Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, 30 Eylül tarihinde sona eren 2020 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde Nippon Steel, bir önceki mali yılın ilk yarısında kaydedilen 49,44 milyar JPY net kâra kıyasla 188,24 milyar JPY (1,82 milyar $) net zarar bildirirken, şirketin net satışları geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,05 trilyon JPY net satışa göre %26,4 düşüş göstererek 2,24 trilyon JPY (21,71 milyar $) seviyesinde kaydedildi. Bu düşüş, Corona virüsünün etkileriyle düşen talepten kaynaklandı.

Bununla birlikte, söz konusu dönemde, Nippon Steel’in ham çelik üretimi yıllık %32 düşüşle 14,64 milyon mt olurken, şirketin çelik ürünleri sevkiyatı yıllık %27,1 düşüşle 14,46 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirket, ham çelik üretiminin yılın ikinci yarısında yaklaşık 18,10 milyon mt’a çıkacağını düşünüyor.

Şirket, ilk yarıda Corona virüsünden dolayı çelik talebinde kaydedilen keskin düşüş nedeniyle yüksek fırınlarındaki üretimi azalttı, ancak bu yılın ikinci yarısında talep toparlanırsa bazı yüksek fırınları yeniden başlatmayı planlıyor.

Nippon Steel, pandemi öncesi döneme kıyasla düşük olacak olsa da yılın ikinci yarısında talebin artmasını bekliyor. 31 Mart 2021 tarihinde sona eren mali yılda 120 milyar JPY zarar kaydedeceğini tahmin eden şirket, kâr yapısını yeniden inşa edeceğini, finansal durumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştireceğini ve hissedarlarına kâr sağlayacağını belirtti.