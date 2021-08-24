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Nippon Steel Ekim ayında yeni yüksek korozyona dayanıklı çelik satışını başlatacak

Salı, 24 Ağustos 2021 12:01:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, bu yıl Ekim ayında yüksek korozyona dayanıklı çelik türü olan ZEXEED’in satışını başlatacağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, ZEXEED’in düz alanlardaki korozyon direnci, aynı tür geleneksel çeliğe göre yaklaşık iki kat ve galvanizli çeliğe göre yaklaşık 10 kat daha yüksek. ZEXEED, zorlu koşullarda veya yüksek nem ve sıcaklığa sahip kıyı veya diğer alanlardaki projeler için kullanılacak.

2000 yılından bu yana Nippon Steel’in yüksek korozyona dayanıklı kaplamalı çelik türleri SuperDyma™ ve ZAM™, yapı malzemeleri, otomobil, ev aletleri ve endüstriyel makine sektörlerinde kullanılıyor ve ürünlerin küresel satışları yaklaşık 15 milyon mt’a ulaştı. Nippon Steel ayrıca, çeşitli işlevlere sahip mevcut yüksek korozyona dayanıklı kaplamalı ürünlerine yeni geliştirilen ZEXEED’i ekleyerek Nippon Steel Yüksek Korozyona Dayanıklı Kaplamalı Sac Serisini piyasaya sürecek. Nippon Steel, ZEXEED ve yeni seriyle, enerji tüketimi ile çevresel etkinin azaltılmasına ve geri dönüşüm odaklı bir toplumun kurulmasına katkıda bulunduğunu belirtti.


Etiketler: Nippon Steel  Uzak Doğu  çelik üretimi  Japonya  |  benzer haberler »


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