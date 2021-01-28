Nippon Steel Çin merkezli PATIN’deki hisselerini elden çıkardı

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Çin merkezli Guangzhou Pacific Tinplate Co. Ltd.’deki (PATIN) %25 öz sermaye yatırımını ortağı Çin merkezli Guangzhou Hi-tech Investment Group Co.Ltd.’ye devrettiğini açıkladı. Şirket, ortaklıktan çekildiğini belirtti.
Şirketin kararı, PATIN’in faaliyet gösterdiği Guangzhou’nun Huangpu bölgesinin, yakında gerçekleşecek kentsel gelişim planları nedeniyle büyük değişiklikler geçireceği beklentisine dayanıyor.
Nippon Steel, Çin merkezli WISCO-NIPPON STEEL Tinplate Co., Ltd. ile Çin’in teneke levha sektöründe yer almaya devam edecek.