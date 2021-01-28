﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Nippon Steel Çin merkezli PATIN’deki hisselerini elden çıkardı

Perşembe, 28 Ocak 2021 10:32:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya merkezli Nippon Steel Corporation, Çin merkezli Guangzhou Pacific Tinplate Co. Ltd.’deki (PATIN) %25 öz sermaye yatırımını ortağı Çin merkezli Guangzhou Hi-tech Investment Group Co.Ltd.’ye devrettiğini açıkladı. Şirket, ortaklıktan çekildiğini belirtti.

Şirketin kararı, PATIN’in faaliyet gösterdiği Guangzhou’nun Huangpu bölgesinin, yakında gerçekleşecek kentsel gelişim planları nedeniyle büyük değişiklikler geçireceği beklentisine dayanıyor.

Nippon Steel, Çin merkezli WISCO-NIPPON STEEL Tinplate Co., Ltd. ile Çin’in teneke levha sektöründe yer almaya devam edecek.


Etiketler: Nippon Steel  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

22  Oca

Japonya’nın ham çelik üretimi Aralık ayında %3,6 arttı
19  Oca

Nippon Steel, Kimitsu galvanizleme hattında üretime başladı, Kashima’daki yüksek fırını yeniden devreye aldı
15  Oca

Paul Wurth yeni kok fırını teknolojisi için Çin’den sipariş aldı
06  Oca

Baowu Group Anhui’de hurda işleme tesisi açtı
06  Oca

Japonya’nın araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %19,8 düştü