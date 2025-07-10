Nippon Steel ABD’de ham çelik üretimini 5 yıl içinde ikiye katlayacak

Nippon Steel CEO’su Eiji Hashimoto, Yomiuri Shimbun gazetesine verdiği röportajda şirketin önümüzdeki üç ila beş yıl içerisinde ABD’deki ham çelik üretimini ikiye katlamayı da içeren genişleme planlarına ilişkin konuştu.

Bu kapsamda şirket, kısa süre önce devraldığı ve yıllık 11 milyon mt ham çelik üretimi ile ABD pazarındaki payı yaklaşık %15 olan US Steel’in modernizasyonuna odaklanacak.

US Steel tesislerinin modernizasyonuna 11 milyar $’lık yatırım

Hashimoto, Nippon Steel’in US Steel’in eskiyen tesislerini modernize etmek için 2028 yılına kadar yapacağı toplam 11 milyar $’lık yatırım planlarını detaylandırdı. Bu doğrultuda ileri çelik üretim teknolojilerine geçileceğini ve ürün portföyünün silisli sac gibi yüksek performanslı çelik kalitelerini içerecek şekilde genişletileceğini ifade etti. Hashimoto, “Yeni yatırımlarımızla kapasitemizi artıracak, ürün portföyümüzü genişletecek ve üretimi iki katına çıkaracağız,” dedi.

Küresel strateji: ABD’den sonra Hindistan ve Tayland’da yatırımlar

Küresel ham çelik üretimini yıllık 58 milyon mt’dan yıllık 100 milyon mt seviyesine çıkarma hedefine ulaşmak için Nippon Steel, diğer ülkelerdeki projelerini de hızlandırıyor.

Ülke Projeler Hindistan ArcelorMittal Nippon Steel ’in üretiminin 15 milyon mt artırılmasıyla mega çelik tesisi oluşturulması Tayland Piyasa konumunun güçlendirilmesi ve pazar çoğunluğunun elde edilmesi Slovakya US Steel tesislerinin kapasitesinin iki katına çıkarılma opsiyonunun değerlendirilmesi

Stratejik hedef: ArcelorMittal’i geçmek

Hashimoto, Nippon Steel’in ArcelorMittal ile arasındaki farkı kapatarak küresel ham çelik üretimini 100 milyon mt seviyesine çıkarmayı ve bu sayede çelik üretiminde dünya lideri olmayı hedeflediğini vurguladı.

Son olarak Çin’in küresel piyasaya düşük fiyatlı çelik ihracatına devam ettiğini belirten Hashimoto, “Çin’in ABD, Hindistan, Avrupa ve Tayland gibi önemli pazarlarda hakimiyet kurmasına izin veremeyiz,” ifadelerini kullandı.