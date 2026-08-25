Nijerya hükümeti 1,3 milyar $ yatırımla Delta Steel'de ham çelik üretimine yeniden başlayacak

Nijerya Çelik Geliştirme Bakanlığı, Delta eyaletinin Ovwian-Aladja bölgesinde bulunan ve bir süredir Premium Steel and Mines Limited (PSML) adıyla faaliyet gösteren eski Delta Steel Company'nin yeniden ham çelik üretimine başlamasına yönelik bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

PSML iki yıl içinde ticari üretime başlamayı hedefliyor

National Iron Ore Mining Company (NIOMCO) ile PSML arasında imzalanan alt kiralama ve işletme anlaşmasıyla entegre çelik tesisinin sürdürülebilir demir cevheri tedarikine erişiminin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında PSML, hammadde arama faaliyetleri, maden geliştirme çalışmaları ve tesisin rehabilitasyonu ile modernizasyonu için 1,3 milyar $'ın üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etti. Şirket, 18-24 ay içinde ticari üretime başlamayı ve tesisin yıllık 1 milyon mt'un ham çelik kapasitesini değerlendirmeyi planlıyor.

1982 yılında devreye alınan Delta Steel, uzun süreli işletme sorunları yaşamadan önce kapasitesinin yaklaşık %25'iyle faaliyet gösteriyordu. Tesisin haddehanesi daha sonra yeniden faaliyete geçirilmiş olsa da tesis, 2015 yılında PSML tarafından satın alınmasından bu yana entegre bir çelik tesisi olarak üretim yapmıyor.

Proje NIOMCO'yu ve Nijerya'nın 2030 yılı çelik hedefini destekleyecek

Projenin ayrıca NIOMCO'nun yeniden faaliyete geçirilmesini ve Ajabanoko demir cevheri yataklarının geliştirilmesini desteklemesi, Central Rail Line üzerindeki yük taşımacılığını ve Delta Steel iskelesinin kullanımını artırması bekleniyor.

Bakanlığa göre söz konusu yatırım yaklaşık 5.000 kişiye doğrudan, 20.000'den fazla kişiye ise dolaylı istihdam sağlayabilir. Yeniden faaliyete geçirilecek tesis, Nijerya'nın yıllık ham çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar 10 milyon mt seviyesine çıkarma hedefine de katkıda bulunacak.

Bununla birlikte tesisin yeniden faaliyete alınmasına ilişkin takvim, sürdürülebilir demir cevheri tedarikine, elektrik arzına, lojistik altyapıya ve gerekli yenileme çalışmalarının tamamlanmasına bağlı olacak.