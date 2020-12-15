NBS: Çin’in ham çelik üretimi Kasım ayında %8 arttı

Salı, 15 Aralık 2020 13:50:05 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) 15 Aralık tarihinde yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Çin’in pik demir üretimi aylık %5,46 düşüş ve yıllık %4,7 artışla 72,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ayrıca, Çin’in ham çelik üretimi yıllık %8 artışla 87,66 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin nihai mamul üretimi yıllık %10,8 artışla 117,34 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ham çelik ve nihai mamul üretiminde yıllık bazda kaydedilen artışlar, Ekim ayında kaydedilene kıyasla sırasıyla 4,7 ve 3,4 puan daha düşük oldu. Söz konusu ayda ham çelik ve nihai mamul üretimi, çevreyi koruma amacıyla uygulanan üretim kısıtlamaları ve soğuk havalar nedeniyle sırasıyla aylık bazda %4,9 ve %0,96 düşerken, bu düşüş, Kasım ayında çelik üreticilerinin üretime devam etme isteğinin azaldığını yansıttı.

Yılın Ocak-Kasım döneminde ise, Çin’in pik demir üretimi yıllık %4,2 artışla 812,9 milyon mt olurken, aynı dönemde ülkenin ham çelik üretimi yıllık %5,5 artışla 961,16 milyon mt, nihai mamul üretimi ise yıllık %7 artışla 1,20 milyar mt seviyesinde kaydedildi. Bu artış oranları yılın ilk on ayında yıllık bazda kaydedilen oranlara kıyasla, pik demir için 0,1 puan daha düşük, ham çelik için sabit ve nihai mamul için 0,5 puan daha yüksek oldu.