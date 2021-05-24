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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Mayıs ortasında %3 arttı

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 15:19:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, Çin’de ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları Mayıs ayının ortasında (11-20 Mayıs), Mayıs ayının başına (1-10 Mayıs) kıyasla 172,8 RMB/mt (26,8$/mt) veya %3 artarak 5.957,3 RMB/mt (909,5$/mt) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları ise Mayıs ayının başına kıyasla sırasıyla %4,2, %4,1, %2,6, %10,9 ve %6,3 artış gösterdi.


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