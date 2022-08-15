NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos başında %4,7 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı başında (1-10 Ağustos), Temmuz sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla 186,2 RMB/mt (27,6$/mt) veya %4,7 artarak 4.153 RMB/mt (616$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Temmuz sonuna kıyasla sırasıyla %4,3, %2,6, %5,2, %0,8 ve %3,6 artış kaydetti.
1$ = 6,741 RMB