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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos başında %4,7 arttı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 12:04:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı başında (1-10 Ağustos), Temmuz sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla 186,2 RMB/mt (27,6$/mt) veya %4,7 artarak 4.153 RMB/mt (616$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Temmuz sonuna kıyasla sırasıyla %4,3, %2,6, %5,2, %0,8 ve %3,6 artış kaydetti.

1$ = 6,741 RMB


Etiketler: Sıcak Sac Profil Filmaşin İnşaat Demiri Levha Boru Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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