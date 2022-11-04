NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %3,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ortasına (11-20 Ekim) kıyasla 145,4 RMB/mt (20$/mt) veya %3,6 düşüşle 3.841,2 RMB/mt (529,4$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Ekim ortasına kıyasla sırasıyla %2,4, %2,3, %2,9, %0,7 ve %1,8 düşüş kaydetti.
1$ = 7,2555 RMB