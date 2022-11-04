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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ekim sonunda %3,6 düştü

Cuma, 04 Kasım 2022 11:41:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ekim ayı sonunda (21-31 Ekim), Ekim ortasına (11-20 Ekim) kıyasla 145,4 RMB/mt (20$/mt) veya %3,6 düşüşle 3.841,2 RMB/mt (529,4$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Ekim ortasına kıyasla sırasıyla %2,4, %2,3, %2,9, %0,7 ve %1,8 düşüş kaydetti.

1$ = 7,2555 RMB


Etiketler: sıcak rulo sac Ticari Profil Filmaşin Sıcak Sac Levha Boru İnşaat Demiri Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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