NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %2,1 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Kasım ayı başında (1-10 Kasım), Ekim sonuna (21-31 Ekim) kıyasla 82,4 RMB/mt (11,6$/mt) veya %2,1 düşüşle 3.758,8 RMB/mt (530,2$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Ekim sonuna kıyasla sırasıyla %1,3, %3,1, %1,9, %1,7 ve %2,2 düşüş kaydetti.
1$ = 7,0899 RMB