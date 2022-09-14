NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül başında %2,6 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Eylül ayı başında (1-10 Eylül), Ağustos sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla 107,2 RMB/mt (15,5$/mt) veya %2,6 düşerek 3.982,2 RMB/mt (576,3$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Ağustos sonuna kıyasla sırasıyla %3,5, %0,9, %1, %1,1 ve %1,1 düşüş kaydetti.
1$ = 6,9116 RMB