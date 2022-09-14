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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül başında %2,6 düştü

Çarşamba, 14 Eylül 2022 10:55:07 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Eylül ayı başında (1-10 Eylül), Ağustos sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla 107,2 RMB/mt (15,5$/mt) veya %2,6 düşerek 3.982,2 RMB/mt (576,3$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Ağustos sonuna kıyasla sırasıyla %3,5, %0,9, %1, %1,1 ve %1,1 düşüş kaydetti.

1$ = 6,9116 RMB


Etiketler: Boru Filmaşin Levha Profil Sıcak Sac İnşaat Demiri sıcak rulo sac Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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