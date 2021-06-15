NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran başında %1 arttı

Salı, 15 Haziran 2021 12:00:38 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) yayımladığı verilere göre, Çin’de ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 kalite inşaat demiri fiyatları Haziran ayının başında (1-10 Haziran), Mayıs ayının sonuna (21-31 Mayıs) kıyasla 49,5 RMB/mt (7,4$/mt) veya %1 artarak 5.108,1 RMB/mt (798$/mt) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, filmaşin ve sıcak sac fiyatları Mayıs ayının sonuna kıyasla %1,2 artarken, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları ise sırasıyla %0,3, %2,6 ve %0,6 düşüş gösterdi.