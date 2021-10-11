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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül sonunda %4,1 arttı

Pazartesi, 11 Ekim 2021 11:12:15 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Eylül ayı sonunda (21-30 Eylül), Eylül ayı ortasına (11-20 Eylül) kıyasla 221,9 RMB/mt (34,3$/mt) veya %4,1 artarak 5.684,9 RMB/mt (878,7$/mt) seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları, Eylül ayının ortasına kıyasla sırasıyla %3,4, %0,2, %1,3 ve %0,5 artarken, sıcak sac fiyatları ise %0,1 düşüş kaydetti.


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