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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül ortasında %3,5 arttı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 12:36:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Eylül ayı ortasında (11-20 Eylül), Eylül ayı başına (1-10 Eylül) kıyasla 184,2 RMB/mt (28,5$/mt) veya %3,5 artarak 5.463 RMB/mt (845,7$/mt) seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları, Eylül ayının başına kıyasla sırasıyla %3,2, %0,4 ve %1,8 artarken, sıcak sac ve köşebent fiyatları ise %0,7 artış kaydetti.


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