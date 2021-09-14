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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Eylül başında %2,1 arttı

Salı, 14 Eylül 2021 11:53:24 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Eylül ayı başında (1-10 Eylül), Ağustos ayı sonuna (21-31 Ağustos) kıyasla 110,9 RMB/mt (17,2$/mt) veya %2,1 artarak 5.278,8 RMB/mt (818,4$/mt) seviyesine çıktığı belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin, sıcak sac, orta kalınlıkta levha, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları, Ağustos ayının sonuna kıyasla sırasıyla %1,8, %0,8, %1, %1,1 ve %0,7 artış kaydetti.

1$ = 6,45 RMB


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