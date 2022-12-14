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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık başında %0,4 arttı

Çarşamba, 14 Aralık 2022 11:54:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı başında (1-10 Aralık), Kasım sonuna (21-30 Kasım) kıyasla 16,6 RMB/mt (2,4$/mt) veya %0,4 artışla 3.840,1 RMB/mt (552,5$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Kasım sonuna kıyasla sırasıyla %0,2, %1,8, %2,5 ve %2 artarken, ortalama dikişsiz çelik boru fiyatları Kasım sonuna kıyasla %0,3 düşüş kaydetti.


Etiketler: Sıcak Sac Filmaşin Levha Boru sıcak rulo sac Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu 

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