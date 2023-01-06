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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık sonunda %0,7 arttı

Cuma, 06 Ocak 2023 10:24:53 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Aralık ortasına (11-20 Aralık) kıyasla 28,3 RMB/mt (4,1$/mt) veya %0,7 artışla 3.992,6 RMB/mt (579,4$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Aralık ortasına kıyasla sırasıyla %0,3 ve %0,8 düşerken, orta kalınlıkta levha fiyatları yatay seyretti. Öte yandan, filmaşin ve dikişsiz boru fiyatları ise aynı döneme kıyasla sırasıyla %0,5 ve %0,7 artış kaydetti.


Etiketler: sıcak rulo sac Levha Sıcak Sac Boru Filmaşin Ticari Profil Borular Uzun Ürünler Yassı Ürünler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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