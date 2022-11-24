NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım ortasında %1,9 arttı

Perşembe, 24 Kasım 2022 10:41:39 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Kasım ayı ortasında (11-20 Kasım), Kasım başına (1-10 Kasım) kıyasla 70,3 RMB/mt (9,9$/mt) veya %1,9 artışla 3.829,1 RMB/mt (537,8$/mt) seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Kasım başına kıyasla sırasıyla %1,9, %2,4 ve %1,5 artarken, orta kalınlıkta levha fiyatları neredeyse yatay seyretti. Öte yandan, dikişsiz boru fiyatları ise aynı döneme kıyasla %0,9 düşüş kaydetti.

1$ = 7,1201 RMB