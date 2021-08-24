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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos ortasında %0,5 düştü

Salı, 24 Ağustos 2021 11:45:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı ortasında (11-20 Ağustos), Ağustos ayı başına (1-10 Ağustos) kıyasla 24,2 RMB/mt (3,7$/mt) veya %0,5 düşerek 5.206,4 RMB/mt (803,5$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, filmaşin ve sıcak sac fiyatları Ağustos ayının başına kıyasla sırasıyla %0,2 düşerken, orta kalınlıkta levha ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,4 ve %0,5 düşüş kaydetti. Köşebent fiyatlarının ise yatay seyrettiği bildirildi.

1$ = 6,4805 RMB


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