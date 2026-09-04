NBS: Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Ağustos sonunda %2,2 arttı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanana verilere göre bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos) Çin'de 20 mm HRB400E inşaat demirinin ortalama fiyatı, Ağustos ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla 67,4 RMB/mt (9,9$/mt) veya 2,2 RMB/mt artışla 3.130,3 RMB/mt (462$/mt) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Ağustos ortasına kıyasla sırasıyla %1,9, %1,3, %1,9 ve %0,7 artarken, dikişsiz boru fiyatları değişiklik göstermedi.

1$ = 6,7787 RMB