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NBS: Çin'de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 Ağustos sonunda %2,2 arttı

Cuma, 04 Eylül 2026 11:46:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanana verilere göre bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos) Çin'de 20 mm HRB400E inşaat demirinin ortalama fiyatı, Ağustos ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla 67,4 RMB/mt (9,9$/mt) veya 2,2 RMB/mt artışla 3.130,3 RMB/mt (462$/mt) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve köşebent fiyatları Ağustos ortasına kıyasla sırasıyla %1,9, %1,3, %1,9 ve %0,7 artarken, dikişsiz boru fiyatları değişiklik göstermedi.

1$ = 6,7787 RMB

Etiketler: Levha İnşaat Demiri Boru Sıcak Rulo Sac Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Çin Uzak Doğu 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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Et Kalınlığı 10 mm
 
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