MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta yükseldi

Perşembe, 31 Aralık 2020 10:48:18 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (21-27 Aralık) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere çelik levha, sıcak şerit, inşaat demiri ve kaynaklı boru fiyatları sırasıyla %4,3, %3,5, %3,4 ve %3,4 artış gösterdi.

Yıl sonunda yerel çelik piyasasındaki görünüm, soğuk havalar inşaatta kullanılan çelik ürünlerine yönelik talebi olumsuz etkilediği için kötüleşti. Anhui eyaleti merkezli Ma’anshan Iron and Steel (Masteel), 30 Aralık’ta, yüksek hızlı filmaşin ve kangal çubuk fiyatlarını 60 RMB/mt (9,2$/mt) düşürürken, inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu.