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NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos sonunda %1,2 düştü

Pazartesi, 05 Eylül 2022 11:03:05 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos), Ağustos ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla 48,4 RMB/mt (7,1$/mt) veya %1,2 düşerek 4.089,4 RMB/mt (593$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Ağustos ortasına kıyasla sırasıyla %1,1, %0,6, %0,7, %0,7 ve %0,1 düşüş kaydetti.

1$ = 6,8998 RMB


Etiketler: İnşaat Demiri Filmaşin Levha Boru Profil sıcak rulo sac Uzun Ürünler Yassı Ürünler Borular Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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