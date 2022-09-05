NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos sonunda %1,2 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Ağustos ayı sonunda (21-31 Ağustos), Ağustos ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla 48,4 RMB/mt (7,1$/mt) veya %1,2 düşerek 4.089,4 RMB/mt (593$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.
Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac, dikişsiz boru ve köşebent fiyatları Ağustos ortasına kıyasla sırasıyla %1,1, %0,6, %0,7, %0,7 ve %0,1 düşüş kaydetti.
1$ = 6,8998 RMB