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MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta yükseldi

Salı, 15 Aralık 2020 12:25:26 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (7-15 Aralık) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının hafifçe arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere sıcak şerit, çelik levha, kaynaklı boru ve U-profil fiyatları sırasıyla %1,7, %1,4, %1,2 ve %0,7 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 11-20 Aralık dönemi için yüksek hızlı filmaşin, kangal çubuk ve inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu. Tüm fiyatlar fabrika çıkışı bazındadır.


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