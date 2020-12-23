MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları geçtiğimiz hafta daha da yükseldi

Çarşamba, 23 Aralık 2020 12:00:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz hafta (14-20 Aralık) Çin’deki toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının daha da arttığını açıkladı.

Söz konusu haftada, hepsi haftalık bazda olmak üzere çelik levha, U-profil, inşaat demiri ve kaynaklı boru fiyatları sırasıyla %1,7, %1,3, %1,2 ve %1,1 artış gösterdi.

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu merkezli Shagang Group, 21-31 Aralık dönemi için yüksek hızlı filmaşin ve kangal çubuk fiyatlarını sabit tutarken, inşaat demiri fiyatlarını 200 RMB/mt (30,5$/mt) artırdı.