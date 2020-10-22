MMK’nın net kârı üçüncü çeyrekte arttı

Perşembe, 22 Ekim 2020 15:09:22 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2020 yılının üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Üçüncü çeyrekte, MMK bir önceki çeyreğe kıyasla %75,9 artışla 102 milyon $ net kâr elde etti. Ayrıca, şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %23,4 artarak 1,56 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış gelirlerindeki artış, tüm dünyada ve Rusya’da piyasalardaki olumlu eğilimlerden dolayı çelik fiyatlarının artması ve ticari faaliyetlerin toparlanmasıyla satış hacimlerinin artmasına bağlandı.

Üçüncü çeyrekte, MMK’nın AVFÖK’ü iyileşen piyasa şartlarını ve yüksek marjlı yerel satışların payındaki büyümeyi yansıtarak çeyreklik bazda %54,9 artışla 350 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, şirketin AVFÖK marjı bir önceki çeyrekte kaydedilen %17,8’den %22,4’e çıktı.

Söz konusu dönemde, şirket 335 milyon $ değerinde serbest nakit akışı kaydetti. Bu durumda satışlar ve kâr marjlarındaki artış ile yöneticilerin elverişli piyasa koşulları sayesinde işletme sermayesini azaltmaya yönelik yaptığı çalışmalar rol oynadı.

Sonuç olarak, yılın ilk dokuz ayında MMK’nın net kârı Rus para biriminin değer kaybetmesine bağlı olarak döviz kurundaki kayıplar ve kötüleşen piyasa şartları nedeniyle yıllık bazda %62,1 düşüş göstererek 291 milyon $ oldu. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %30,4 düşüşle 1 milyar $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK marjı bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %25’ten %22,4’e düştü. Yılın ilk dokuz ayında şirketin satış gelirleri ise yıllık %22,3 düşüşle 4,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin satış gelirleri üçüncü çeyrekte Türkiye’de uygulanan karantina kısıtlamalarının kaldırılması ve ticari faaliyetlerde görülen toparlanma sonucu bir önceki çeyreğe kıyasla %33 artışla 137 milyon $ oldu. Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki satış gelirleri olumsuz piyasa koşulları ve Türkiye’den ihraç edilen haddelenmiş ürünlere uygulanan AB ithalat kotaları nedeniyle yıllık %13,9 düşüşle 353 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Görünüme bakıldığında, MMK dördüncü çeyrekte, inşaat sektöründen gelen ertelenmiş talebin satışları desteklemesini ve yerel fiyatların dördüncü çeyrekte yatay seyretmesini bekliyor. Sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’ün kullanımının artması da dördüncü çeyrekte artması MMK Group’un satışlarını destekleyecek.