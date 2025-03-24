MMK’nın net kârı 2024 yılında geriledi

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2024 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2024 yılında şirketin net kârı yıllık %32,6 düşüşle 79,24 milyar RUB (951,63 milyar $) seviyesine çıkarken, şirketin yükselen maliyetler ve enflasyonla ilgili faktörlere bağlı olarak yıllık %0,7 yükselişle 768,47 milyar RUB (9,18 milyar $) seviyesinde yer aldı. MMK ’nın AVFÖK’ü hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle 2023 yılına kıyasla %21,8 düşerek 153,02 milyar RUB (1,83 milyar $) olurken, AVFÖK marjı 2023 yılında kaydedilen %25,6’ya kıyasla %19,9’a geriledi.

MMK, bahsi geçen yıl içinde kaplamalı haddelenmiş mamul satışlarının yıllık %3 artışla 6 milyon mt’a çıktığını duyurdu. Şirket, dönemsel faktörlerin ve artan faiz oranlarının 2025 yılında Rusya ekonomisini olumsuz etkilemeye devam etmesini bekliyor. MMK, yılın ilk çeyreğinde yüksek fırınlarında bakım çalışmalarına devam edecek.

Şirketin 2025 yılına kadar belirlediği kalkınma stratejisi kapsamındaki önemli projelere yatırımlar tamamlandığı için 2025 yılında sermaye yatırımlarının azalması bekleniyor.