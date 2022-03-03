MMK’nın kârı artan üretimle 2021’de yükseldi

Perşembe, 03 Mart 2022 10:05:23 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte MMK üçüncü çeyreğe kıyasla %3,1 düşüşle 794 milyon $ net kâr elde etti. Şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %12,1 artışla 3,39 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış gelirlerindeki artış, satış hacimlerinin yükselmesinden kaynaklandı ve küresel çelik fiyatlarındaki düzeltmeyle dengelendi.

Söz konusu çeyrekte MMK’nın AVFÖK’ü çeyreklik bazda %15,9 düşüşle 972 milyon $ olurken, AVFÖK marjı üçüncü çeyrekte kaydedilen %38,2’den %28,6’ya geriledi.

Yılın tamamında MMK’nın net kârı, artan üretim hacimleri ve satış verimliliği sayesinde geçtiğimiz yıl kaydedilen 604 milyon $’a kıyasla 3,12 milyar $ seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri sıcak haddehane 2500’ün yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla artan satışlar nedeniyle yıllık %85,6 artışla 11,87 milyar $ seviyesinde kaydedildi. 2021 yılında şirketin AVFÖK’ü güçlü gelir nedeniyle yıllık bazda iki katından fazla artarak 4,29 milyar $ olurken, AVFÖK marjı bir önceki yıl kaydedilen %23,3’ten %36,1’e çıktı.

Dördüncü çeyrekte şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin satış gelirleri sıcak sac üretiminin yeniden başlamasıyla artan satışlar sayesinde yıllık %36,9 artışla 452 milyon $ oldu. Şirketin yılın tamamındaki satış gelirleri, güçlü satışlar ve olumlu piyasa koşulları nedeniyle yıllık bazda iki katından fazla artarak 1,18 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

MMK’ya göre, şirketin Türkiye’de bulunan varlığındaki üretimin artması 2022 yılının ilk çeyreğinde şirketin satışları üzerinde olumlu bir etki yaratacak. Bu olumlu etki, Magnitogorsk’ta bulunan yüksek fırın ve konvertör tesislerinde gerçekleştirilen bakım çalışmalarının etkilerini dengeleyecek. MMK’nın güncellenmiş stratejik girişimleri kapsamında uygulanan operasyonel önlemler, bu yılın birinci çeyreğinde şirketin kârlılığını daha da artıracak.