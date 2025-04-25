MMK’nın net kârı ilk çeyrekte sertçe düştü

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2025 yılının ilk çeyreğinde şirketin net kârı önceki çeyreğe kıyasla %73,7 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %86,8 düşüşle 3,14 milyar RUB (37,89 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin geliri yüksek faiz oranları ve Rusya piyasasının yavaşlamasına bağlı olarak satış tonajları ile satış fiyatları düştüğü için çeyreklik bazda %4,3 ve yıllık %17,9 düşüşle 158,45 milyar RUB (1,91 milyar $) seviyesine geriledi.

Şirketin AVFÖK değeri ise çeyreklik bazda %15,3 düşerken, gelirin azalmasına ve maliyetlerdeki enflasyonun artmasına bağlı olarak yıllık bazda %53,1 düşüşle 19,76 milyar RUB (238,67 milyon $) seviyesinde kaydedildi.