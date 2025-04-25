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MMK’nın net kârı ilk çeyrekte sertçe düştü

Cuma, 25 Nisan 2025 11:17:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2025 yılının ilk çeyreğinde şirketin net kârı önceki çeyreğe kıyasla %73,7 ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %86,8 düşüşle 3,14 milyar RUB (37,89 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin geliri yüksek faiz oranları ve Rusya piyasasının yavaşlamasına bağlı olarak satış tonajları ile satış fiyatları düştüğü için çeyreklik bazda %4,3 ve yıllık %17,9 düşüşle 158,45 milyar RUB (1,91 milyar $) seviyesine geriledi.

Şirketin AVFÖK değeri ise çeyreklik bazda %15,3 düşerken, gelirin azalmasına ve maliyetlerdeki enflasyonun artmasına bağlı olarak yıllık bazda %53,1 düşüşle 19,76 milyar RUB (238,67 milyon $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Rusya BDT Çelik Üretimi Mali Sonuçlar MMK 

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