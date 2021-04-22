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MMK’nın net kârı piyasalardaki toparlanmayla birinci çeyrekte arttı

Perşembe, 22 Nisan 2021 16:40:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Birinci çeyrekte, MMK yükselen marjlar ve küresel piyasalardaki toparlanma nedeniyle bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 131 milyon $ net kâra kıyasla 417 milyon $ net kâr elde etti. Ayrıca, şirketin satış gelirleri yıllık %27,8 artarak 2,18 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış gelirlerindeki artış, haddehane 2500’deki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasına ve piyasalarda mamul fiyatlarının yükselmesine bağlandı.

Söz konusu çeyrekte, MMK’nın AVFÖK’ü güçlü satışlardan dolayı yıllık %64,3 artışla 726 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, şirketin AVFÖK marjı bir önceki yılın aynı çeyreğinde kaydedilen %25,8’den %33,2’ye çıktı.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin satış tonajının artması ve olumlu piyasa koşulları sonucunda satış gelirleri birinci çeyrekte yıllık %46,9 artışla 166 milyon $’a yükseldi.   

MMK’nın yaptığı açıklamaya göre, küresel piyasadaki uygun koşullar ile Rusya’daki mevsimsel talep artışı, şirketin ikinci çeyrekteki satış gelirlerine olumlu etki edecek. Tersinir soğuk haddehane 1700’ün Mayıs ayında devreye alınmasıyla birlikte MMK, satış portföyünde iyileşme bekliyor. Öte yandan, Rusya’da inşaat sezonunun başlaması ve uluslararası piyasalardaki arz eksikliğinden kaynaklanan küresel çelik fiyatlarındaki olumlu dinamikler, ikinci çeyrekte MMK Group’un çelik mamul fiyatlarının artmasına katkı sağlayacak.

 


Etiketler: mali sonuçlar  BDT  Rusya  MMK  madencilik  MMK Metalürji  |  benzer haberler »


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