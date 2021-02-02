MMK’nın net kârı dördüncü çeyrekte arttı, 2020’de Corona virüsü nedeniyle düştü

Salı, 02 Şubat 2021 11:57:41 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte, MMK yükselen marjlar ve kurdan kaynaklı kazançlar nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %206,9 artışla 313 milyon $ net kâr elde etti. Ayrıca, şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %18,3 artarak 1,85 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin satış gelirlerindeki artış, tüm dünyada ve Rusya’da çelik fiyatlarının yükselmesine ve satış hacimlerinin artmasına bağlandı.

Dördüncü çeyrekte, MMK’nın AVFÖK’ü güçlü satışlardan dolayı artan marjlar ve başlıca satış pazarlarında yükselen çelik fiyatları nedeniyle çeyreklik bazda %35,4 artışla 474 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, şirketin AVFÖK marjı bir önceki çeyrekte kaydedilen %22,4’ten %25,6’ya çıktı.

2020 yılında MMK’nın net kârı Corona virüsünden dolayı kötüleşen piyasa şartları nedeniyle yıllık bazda %29,4 düşüş göstererek 604 milyon $ oldu. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü yıllık %17 düşüşle 1,49 milyar $ seviyesinde yer alırken, AVFÖK marjı %23,3’e düştü. Yılın tamamında şirketin satış gelirleri ise sıcak haddeleme tesisi Mill 2500’ün planlı yeniden inşası nedeniyle yıllık %15,5 düşüşle 6,39 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Şirketin Türkiye’de bulunan bağlı kuruluşu MMK Metalürji’nin satış gelirleri dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %20,4 artışla 165 milyon $ olarak küresel çelik fiyatlarındaki artıştan dolayı Türk ve Avrupalı müşterilerden gelen talebin güçlendiğini yansıttı. Şirketin 2020 yılındaki satış gelirleri yıllık %0,4 düşüşle 518 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Görünüme bakıldığında, MMK, yerel ve uluslararası pazarlardaki istikrarlı talebin satışları desteklemesini bekliyor. Hammadde fiyatlarındaki büyük artış ve küresel çelik fiyatlarındaki olumlu dinamikler, 2021 yılının ilk çeyreğinde MMK’nın çelik fiyat artışlarını destekleyecek. Şirketin operasyonel girişimlerinin yılın ilk çeyreğinde kârlılığı artırması bekleniyor.