MMK’nın net kârı 2025’in ilk yarısında %88,8 geriledi

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2025 yılının ikinci çeyreğine ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2025 yılının ikinci çeyreğinde şirketin net kârı önceki çeyreğe kıyasla %21,1 düşüşle 2,48 milyar RUB (31,24 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Şirketin geliri ürün portföyünün değişmesine bağlı olarak çeyreklik bazda %2,1 düşüşle 155,06 milyar RUB (1,95 milyar $) seviyesine geriledi. Şirketin AVFÖK değeri ise hammadde fiyatlarındaki düşüş sebebiyle çeyreklik bazda %11,5 artışla 22,03 milyar RUB (277,51 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk yarısında ise MMK’nın net kârı yıllık %88,8 düşüşle 5,61 milyar RUB (70,67 milyon $) oldu. Şirketin geliri Rusya’da faiz oranlarının yüksek olması ve piyasanın yavaşlaması nedeniyle düşen satış tonajlarına ve fiyatlarına bağlı olarak %25 düşüşle 314,51 milyar RUB’a (3,95 milyar $) gerilerken, AVFÖK değeri %54 düşüşle 41,78 milyar RUB (526,36 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

MMK’ya göre yüksek faiz oranlarının ekonomiye olumsuz etkisi yılın üçüncü çeyreğinde de devam edecek ve çelik talebi baskı altında kalacak.