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MMK’nın net kârı 2023 yılında yükseldi

Çarşamba, 07 Şubat 2024 11:58:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK), 2023 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2023 yılında şirketin net kârı yıllık %68,2 artışla 118,36 milyar RUB (1,29 milyar $) seviyesine çıkarken şirketin satış gelirleri satış hacmindeki artışa bağlı olarak yıllık %9,1 yükselişle 763,39 milyar RUB (8,37 milyar $) seviyesinde yer aldı. MMK’nın AVFÖK’ü satışlarının toparlanması ve birinci kalite ürün satışlarındaki artışın desteğiyle 2022 yılına kıyasla %26,2 artarak 195,60 milyar RUB (2,14 milyar $) olurken AVFÖK marjı 2022 yılında kaydedilen %22,2’ye kıyasla %25,6’ya çıktı.

MMK, 2025 yılına kadar büyüme stratejisi kapsamında bu yıl yatırım faaliyetlerinin artması bekliyor. Ayrıca şirket bu yıl enerji üretiminin artmasını sağlayacak buharlı elektrik santralinin inşasına başlamayı da planlıyor.


Etiketler: Rusya BDT Mali Sonuçlar MMK 

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