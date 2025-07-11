MMK dayanıklılığı ve korozyon direncini artırmak için Rusya’nın ilk özel kaplamalı çelik kalitesini piyasaya sürdü

Rus çelik üreticisi MMK Group, çinko-alüminyum-magnezyum (Zn-Al-Mg) alaşımla kaplı yassı mamul üretimine başladığını ve söz konusu mamulleri Rusya’da üreten ilk şirket olduğunu duyurdu.

Çinko-alüminyum-magnezyum kaplama, inşaat, otomotiv ve tarım gibi birçok sektörün ihtiyaçlarını karşılayan üstün dayanıklılık, korozyon direnci ve maliyet verimliliği sunuyor.

Geleneksel çinko kaplamaya kıyasla üstün korozyon koruması

Karşılaştırmalı testlerde yeni 80 kalite çinko-alüminyum-magnezyum kaplamanın, geleneksel 275 kalite çinko kaplamaların performansını aşarak kaplama ağırlığını düşürdüğü, ürünlerin kullanım ömrümü artırdığı ve bakım maliyetlerini azalttığı ifade edildi. Böylelikle MMK’nın kaplamalı mamulünün, yüksek neme maruz kalan, endüstriyel veya kıyı bölgelerde yer alan çelik yapılar için güçlü bir çözüm haline geldiği vurgulandı.

Çinko-alüminyum-magnezyum kaplamanın arkasındaki teknoloji

Kaplamanın performansının ardında çinkonun katodik korumasının yanı sıra alüminyum ve magnezyum oksitlerin bariyer etkisinin yattığı aktarıldı. Bu unsurların bir araya gelerek küçük yüzey ve kenar hasarları için kendini onarma özelliği sunduğunun, paslanmayı ve bozulmayı önlediğinin ve yüksek plastisite ve sertliği koruduğunun altı çizildi. Ayrıca kaplamanın hafif ve geri dönüştürülebilir olduğu, dolayısıyla çevre ve sürdürülebilirlik standartlarına uyduğu belirtildi.