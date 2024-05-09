Mitsubishi Heavy Industries karbon yakalama teknolojisi için Chiyoda ile güçlerini birleştirdi

Perşembe, 09 Mayıs 2024 14:08:30 (GMT+3) | İstanbul

Japonya merkezli Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Kansai Electric Power Co., Ltd., ile ortaklaşa geliştirdiği karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisinin ülkedeki kullanımını artırmak için yerel mühendislik şirketi Chiyoda Corporation ile iş birliği yapacağını duyurdu. Böylelikle karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisi, söz konusu alandaki projelere yönelik mühendislik hizmetleri sağlayacak Chiyoda aracılığıyla müşterilere sunulacak.

Öte yandan iş birliği ile birlikte MHI, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisi talebinin artmasının beklendiği Japonya’da bu alanda projeler hayata geçirmenin yanında mühendislik ve inşaat hizmetlerindeki yetkinliğini de güçlendirecek. Ayrıca her iki şirket, birçok sektörün karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmesi için kendi uzmanlıklarını kullanacak.

2040 yılına kadar karbon salımını sıfırlamayı amaçlayan MHI, kendi teknolojisini uygulayarak ve bu alanda daha fazla çözümler geliştirerek dünya genelinde karbon kullanma, yakalama ve depolama teknolojisini desteklemeye devam edecek.